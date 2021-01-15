Любой налогоплательщик имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы в размере, который равен 50% размера прожиточного минимума для трудоспособного лица (в расчете на месяц), установленного законом на 01 января отчетного налогового года - это установлено п 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Налогового кодекса.

Об этом напомнили налоговики Киевской области.

Так, согласно абз. 1 п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 НК, налоговая социальная льгота (НСЛ) применяется к доходу, начисленному в пользу плательщика налога в течение отчетного налогового месяца как заработная плата (другие приравненные к ней в соответствии с законодательством выплаты, компенсации и вознаграждения), если его размер не превышает суммы, равной размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 01 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленного к ближайшим 10 гривням.

С 1 января месячный прожиточный минимум для трудоспособного лица составляет 2270 грн, следовательно:

- предельный доход, дающий право на применение НСЛ, составляет 3180 грн (2270 х1,4);

- налоговая социальная льгота в 2021 году составляет 1135 грн (2270 х 50%).

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