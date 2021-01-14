В четверг, 14 января, Всемирная метеорологическая организация заявила, что нашу планету ожидает "катастрофическое" повышение температуры воздуха.

Об этом говорится в отчете организации, обнародованном на их сайте.

"Десятилетие, закончившееся в 2020 году, оказалось самым теплым за всю историю наблюдений. А 2016-й и 2020-й стали самыми жаркими годами", - рассказывает Всемирная метеорологическая организация, которая является учреждением ООН.

В отчете отмечают, что в прошлом году средняя глобальная температура составляла около +14,9 градуса по Цельсию. Это примерно на 1,2 градуса выше уровней, зарегистрированных до индустриальной эпохи, начиная с 1850 года.



"Мы движемся к катастрофическому повышению температуры на 3-5 градусов в этом веке", - сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Ранее "Страна" писала, что 2020 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. До этого действующим рекордсменом был 2016 год.

Напомним, что сентябрь-2020 стал одним из двух самых жарких в истории Киева. Среднемесячная температура воздуха сентября 2020 года в Киеве составила 18,4 градуса тепла, что превысило климатическую норму на 4,5 градусов.