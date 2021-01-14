Столичные правоохранители разоблачили частное детективное агентство, сотрудники которого сбывали информацию из закрытых баз данных государственных и правоохранительных органов.

Об этом сообщает в Фейсбук пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, работу "международного детективного агентства" организовал бывший сотрудник Нацполиции Украины. В штат агентства входили действующий работник полиции, руководитель структурного подразделения Госналоговой службы, сотрудник государственного кредитно-финансового учреждения, сотрудники страхового бюро и другие лица.

Агентство специализировалось на незаконном сбыте информации из нескольких баз данных:

базы КГГА "Безопасная столица" о передвижении транспортных средств:

баз банковских учреждений;

Государственной налоговой службы;

Национальной полиции;

Государственной пограничной службы;

баз органов юстиции.

Отдельно по заказу клиентов представители агентства оказывали услуги по незаконному визуальному наблюдению, взламывали электронные почтовые ящики и мессенджеры.

Стоимость услуг составляла от 100 до двух тысяч долларов, в зависимости от сложности задачи и объемов информации.

При проведении следственных действий были задокументированы факты систематической торговли информацией через анонимный канал мессенджера Телеграм, в том числе по заказу россиян и в интересах лиц, проживающих на территории Крыма.

Переписка преступников в мессенджере

13 января во время проведения обысков дома и в офисе организатора и его сообщников были обнаружены и изъяты мобильные устройства, средства анонимного связи, компьютерная техника и носители информации, которые использовались для получения и передачи конфиденциальной информации. Также найдены служебные документы и аудиозаписи с грифами ограничения допуска, ключ доступа к Единому реестру досудебных расследований.

Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения организатору нелегального бизнеса и его соучастникам.

Подобные случаи в Украине не единичны.

Ранее "Страна" писала о поимке полицейского, продававшего информацию из баз МВД.

Также мы рассказывали, что экс-глава Департамента информационных технологий МВД продавал данные о судимостях банкам и коллекторам.