Апелляционный суд не может рассматривать по существу дело о закрытии производства из-за отсутствия предмета спора.

Такой вывод сделала коллегия судей Гражданского суда ВС по делу № 175/4803/19 от 16 декабря 2020 года, сообщила пресс-служба ВС.

Суть дела состояла в том, что истица является наследницей первой очереди по закону после смерти мужа. Претендуя на наследование доли в ООО, которая принадлежала мужу, она узнала, что он был выведен из состава участников общества, поэтому просила суд признать недействительным соответствующее решение общего собрания участников ООО.

Местный суд закрыл производство по делу на основании п. 2 ч. 1 ст. 255 ГПК из-за отсутствия предмета спора. Он считал, что решение общего собрания участников TOB не затрагивает имущественные права истицы как наследницы умершего, поскольку принято задолго до его смерти.

Суд апелляционной инстанции отменил соответствующее определение предыдущей инстанции и отказал в удовлетворении иска. Постановление мотивировано тем, что районный суд ошибочно не рассмотрел дело по существу. В то же время в день смерти наследодатель не был участником предприятия, а потому у истицы не возникло право на участие или долю в уставном капитале ООО.

Верховный Суд отменил постановление апелляционного суда и передал дело на новое апелляционное рассмотрение, указав следующее.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 255 ГПК суд своим определением прекращает производство по делу, если отсутствует предмет спора.

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 374 ГПК суд апелляционной инстанции по результатам рассмотрения апелляционной жалобы вправе отменить определение, которое препятствует дальнейшему производству по делу, и направить дело для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции.

Местный суд принял процессуальное решение в соответствии со ст. 255 ГПК о закрытии производства.

Верховный Суд отметил, что суд апелляционной инстанции не дал надлежащей оценки тому, что дело по существу в суде первой инстанции не решалось, и ошибочно не рассмотрел вопрос о возможности отменить такое судебное решение в соответствии со статьями 374, 379 ГПК с направлением дела для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции, а рассмотрел по сути дело, которое местным судом не было рассмотрено.

Ранее Верховный суд разъяснил, как применяются решения Конституционного суда.

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