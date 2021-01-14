В четверг, 14 января, представители Чернобыльского заповедника поделились фотографиями редкой птицы, залетевшую на территорию зоны отчуждения у ЧАЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"В Чернобыльском заповеднике ореховка (кедровка - Ред.) - редкая птица. В Украине этот вид гнездится в горах Карпат. А вот в конце ХХ века ореховку начали встречать в гнездное время и в Северном Полесье", - рассказывают эксперты.

В частности, когда на территории заповедника заметили этот вид птиц - это были одинокие особи, но один раз видели и пару.







"Встречалась птица во второй половине лета. Птиц с признаками гнездового поведения пока не наблюдается. Но есть надежда, что дальнейшие исследования ореховки на территории заповедника смогут навсегда изменить ее статус в будущем", - добавили в пресс-центре.

К тому же, раз в 4-6 лет у ореховки происходит миграционная инвазия и птицы массово появляются в самых разнообразных уголках страны. В прошлом раз подобное было в 2018 году. Именно тогда на заповедной территории неоднократно наблюдались птицы данного вида.











Ранее "Страна" сообщала, что в Чернобыльском заповеднике перечислили птиц, которые улетели на зиму в Африку. Их разделили на четыре группы по размеру и типу питания.

Напомним, что появились зимние фото лошадей Пржевальского из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.