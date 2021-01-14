Умер художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский. Он скончался от осложнений коронавирусной инфекции. В марте ему должно было исполниться 72 года.

О смерти сообщила его жена Екатерина Белоцерковская.

Последние дни

71-летний Борис Грачевский узнал, что заразился коронавирусом 21 декабря. После этого он находился дома.

27 декабря создателя "Ералаша" госпитализировали в больницу с пневмонией. У него усилились одышка и слабость. Назначенные препараты не давали видимых результатов, поэтому Грачевского перевели в реанимацию. Его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон.

9 января родные сообщили, что Грачевскому стало лучше. 11 января он пришел в себя и стал общаться с врачами жестами.

"Боре лучше. Я отвозил ему разные вкусняшки. Боря находился в искусственном сне, а вчера врачи вывели его из этого состояния. Он уже сидел вчера. Слава Богу, состояние стабилизировалось. Больше ничего вам сказать не могу", - сообщил близкий друг Бориса Грачевского, актер Владимир Долинский.

Однако 14 января стало известно, что режиссера вновь ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (прибор для насыщения крови кислородом). Его состояние оценивалось как тяжелое. Врачи диагностировали тяжелое поражение легких.

"Папа" "Ералаша"

Борис Грачевский - российский режиссер. Вместе с драматургом Александром Хмеликом он стал основателем популярного детского юмористического киножурнала "Ералаш".

Известен также как режиссер фильмов "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония".

Личная жизнь

Борис Грачевский был трижды женат. С первой женой Галиной прожил в браке почти 35 лет. В нем родились сын Максим (1972) и дочь Ксения (1979).

Со второй супругой Анной брак продлился четыре года. В этих отношениях родилась дочь Василиса (2012). В 2019 году она снялась в главной роли очередной серии "Ералаша" - "Совсем другое дело".

В 2016 году Борис Грачевский женился на Екатерине Белоцерковской. 35-летняя разница в возрасте не смутила супругов. По словам режиссера, именно в третьем браке он стал по-настоящему счастливым. В апреле этого года Екатерина Беллоцерковская родила сына Филиппа.

Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская. Фото: Starhit

"Сумасшедшее счастье наблюдать за ней. Сегодня у нее главное счастье - Филипп, но, несмотря на это, она всегда заботится обо мне. Няни у нас нет, мы же всех отправили, и она с утра до вечера с ребенком. Я жутко переживаю, но от меня польза какая? Никакая. Я могу только спеть, прочесть стихотворение" - рассказывал Борис Грачевский после того, как стало известно, что у него коронавирус.

Борис Грачевский на "Миротворце"

В Украине Бориса Грачевского в свою базу внес сайт "Миротворец" - "за сознательное нарушение государственной границы Украины и участие в пропагандистский мероприятиях на территории Крыма".

Речь идет об участии Грачевского в фестивале детского и семейного кино "Солнечный остров", который проходил в Евпатории в 2017 и 2018 годах.

В 2014 года Борис Грачевский подписал обращение деятелей культуры России в поддержку политики президента России Владимира Путина в Крыму.