Samsung представил новый флагман Galaxy S21 без зарядки и наушников. Видео, характеристики и цена
Компания Samsung показала новую линейку своих флагманских моделей смартфонов — Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 и Galaxy S21+.
Об этом пишет IXBT.
Диагонали экрана S21, S21+ и S21 Ultra составляют 6,2, 6,7 и 6,8 дюйма соответственно. Все модели поддерживают съемку в формате 4К и 8К, сети 5G и работают на собственном процессоре компании Exynos 2100, который был анонсирован лишь несколько дней назад.
Старшая модель S21 Ultra впервые получила совместимость со стилусом S Pen — ранее такая функция была только у моделей линейки Galaxy Note.
В комплекте поставки вместе со смартфонами не будет наушников и зарядок. Компания объяснила такое решение заботой об окружающей среде.
Samsung Galaxy S21 Ultra оснащён аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки, которая позволяет пополнить заряд аккумулятора на 50% за полчаса.
Продажи новых смартфонов начнутся 5 февраля, а предзаказ доступен уже с 14 января. Цена S21 начинается примерно от 29 тыс. грн, S21+ — от 34 тыс. грн, и S21 Ultra — от 42 тыс. грн.
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