Кабинет министров принял постановление об изменении правил прекращения самоизоляции тех, кто прибыл с неподконтрольных Киеву территорий Донецкой, Луганской областей и из Крыма.

Об этом сообщает в Фейсбук Центр общественного здоровья Минздрава.

Постановление предусматривает, что для мониторинга самоизоляции прибывающих из упомянутых регионов людей должен использоваться электронный сервис "Дома".

Согласно обновленному алгоритму, самоизоляции не подлежат:

лица моложе 12 лет и те, кто учится или собираются поступить на учебу (если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19);

работники представительств официальных международных миссий и организаций, аккредитованных в Украине.

Самоизоляция прекращается в следующих случаях:

после 14 дней (срока самоизоляции) при отсутствии симптомов;

после получения отрицательного результата ПЦР-теста;

после получения отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена, который проведен после пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях и выезда из них.

В ЦОЗ добавили, что тестирование экспресс-тестами на определение антигена будет бесплатным для граждан Украины. И приказом Минздрава уже распределена партия таких тестов в количестве 1,8 млн штук.

Обеспечение работы пунктов тестирования на КПВВ возложена на Донецкую, Луганскую и Херсонскую областные государственные администрации.

Ранее "Страна" сообщала об ужесточении для украинцев требований для въезда в Англию.

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