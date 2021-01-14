В связи с тем, что для холодного времени грипп и ОРВИ - распространенное заболевание, в Минздраве рассказали, как действовать при появлении симптомов респираторного заболевания и в каком случае вам проведут бесплатное тестирование на Covid-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

В частности, при появлении первых признаков нужно обязательно обратиться к семейному врачу, так как самолечение может быть вредным для здоровья.

Такие заболевания, как грипп и ОРВИ трудно отличить от Covid-19, ведь их симптомы похожи. Повышенная температура, кашель, усталость характерны для всего вышеперечисленного.

"Однако диагноз "коронавирусная инфекция" можно подтвердить только методами лабораторной диагностики", - отметили в Минздраве.

К тому же, ваш семейный врач может провести бесплатное тестирование на Covid-19.

В соответствии с изменениями в МОЗ, обязательный лабораторный осмотр проводится лицам:

с подозрением на Covid-19;

с признаками других ОРВИ;

с признаками пневмонии;

лицам с симптомами, не исключающие Covid-19.

Лабораторные центры в настоящее время имеют достаточно мощности для быстрой обработки образцов и оперативной выдачи результатов.

"Грипп и Covid-19 - опасные и сильно заразные болезни, которые могут иметь легкое течение. При котором можно лечиться дома под наблюдением семейного врача, и тяжелую форму, которая может привести к летальности", - напомнили в ЦОЗ.

К тому же там отметили, что соблюдение простых правил - ношение масок, дыхательная гигиена и гигиена рук, физическое дистанцирование, здоровое питание, сон, физическая нагрузка - снижают вероятность развития болезни.





Напомним, что в Минздраве прогнозируют скачок числа новых случаев коронавируса в Украине на следующей неделе. Так как у тех, кто заразился во время праздников, вирус пока находится в инкубационном периоде, но уже на следующей неделе этот период закончится.

Также "Страна" сообщала, что за неделю в Украине гриппом и ОРВИ заболели почти 90 тысяч человек. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 234,6 на 100 000 населения, что на 51,4% меньше эпидемического порога, рассчитанного для Украины.