Бывший советник президента РФ по экономической политике и оппозиционер Андрей Илларионов больше не работает в американском Институте Катона, где числился с 2006 года.

Увольнение произошло вскоре после начала институтом расследования сообщения на личной странице Илларионова в "Живом журнале", где он поддержал сторонников Трампа и их протесты в Вашингтоне.

Об увольнении свидетельствует биографическая справка на сайте института.

"Андрей Илларионов был старшим научным сотрудником Центра глобальной свободы и процветания Института Катона с 2006 по 2021 год", - говорится в справке.

Сам Илларионов подтвердил уход в своем "Живом журнале".

"Я более не работаю в Институте Катона. Как сообщил мне вице-президент института, причиной является содержание постскриптумов, присоединенных к моему посту в этом блоге "Поджог Рейхстага" – 2021", - написал экономист, из чего следует, что он уволился не сам, а его "ушли".

Он добавил, что когда был приглашен на работу в Институт Катона, на регулярно задаваемые вопросы, какова позиция института по тому или иному вопросу, ответ руководства всегда был одним и тем же: "У института нет иной позиции, кроме защиты индивидуальной свободы. По любым вопросам есть не позиция института, есть разные позиции сотрудников института, на выражение которых они имеют полное право".

"Сейчас этот подход изменился. Как я уже не раз говорил, свобода слова является фундаментом, исходной точкой, свободного общества", - резюмировал пост Илларионов.

В США активно преследуют как участников штурма Капитолия, так и сочувствующих им. Так, полиция открыла десятки уголовных дел на трампистов за "внутренний терроризм".

Между тем штурм Капитолия поддержали почти половина сторонников республиканцев.