В пятницу, 15 января, после 09:31 начнется четвертый день лунного цикла. Это день, когда придется выбирать между хорошим и плохим, тщательно обдумывая слова и поступки. Сегодня могут сниться вещие сны.

Здоровье

В четвертый лунный день противопоказаны активные физические нагрузки. Лучше не изнурять себя, а расслабиться с помощью сауны, массажа, пилатеса, принять ванную с морской солью. Могут обостриться давние болезни. Особенно уязвимы сегодня шея и горло.

Красота

15 января - не самый удачный день для стрижки. А вот для окрашивания - благоприятный период. Это может не только преобразить вас, но и привлечь финансовую удачу, улучшить атмосферу на работе.

Работа

День не подходит для новых проектов, для увольнения, общения с начальством, подписания договоров. Все это может закончиться не в вашу пользу. Лучше сосредоточиться на старых делах и рутинной работе.

Отношения

Четвертые лунные сутки - благоприятный период для того, чтобы провести время с семьей, любимым человеком. Сегодня есть шанс помириться даже, если это давняя ссора. Но будьте аккуратны в словах и поступках.

Если же вы устали от общения в последние дни - по возможности проведите время уединенно, по максимуму ограничив потребление информации. Сосредоточьтесь на своих ощущениях, выберитесь на прогулку.