Сегодня поздно вечером завершилось онлайн-совещание по тарифам с участием нардепов, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, премьер-министра Дениса Шмыгаля и прочих чиновников.

Об этом сообщают источники "Страны", которые присутствовали на совещании.

"Утвердили, что цена на газ будет 6,99, а также, что вернут льготный тариф на электроэнергию для населения - 90 копеек за первые 100 киловатт", - сообщил источник.

По его словам, соответствующее постановление Кабмин примет на ближайшем заседании.

В тоже время другой участник совещания сказал, что льготы по электроэнергии возвращать не будут, а договорились о другом - выдать субсидию собственникам электрокотлов в 1000 гривен начиная с января. Это примерно 400 тысяч домохозяйств.

Ранее стало известно, что сегодня состоится очередное совещание по тарифам, где также будут присутствовать депутаты "Слуги народа".

Напомним, что Кабинет министров Украины планирует ввести государственное регулирование цен на газ и зафиксировать цены на газ на уровне 6,99 грн, которая и так является нижним порогом стоимости на украинском рынке. При этом в Офисе президента заявляют, что госрегулирование позволит снизить тарифы на газ для украинцев на 30%, но на деле снижение цены будет меньше, а для тех, кто сейчас платит 6,99 и вовсе ничего не изменится.

Позже стало известно, что Шмыгаль после переговоров с МВФ дал понять, что фиксация цен на газ это еще не окончательное решение.