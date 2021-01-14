Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель хочет до конца февраля значительно ужесточить действующий в стране карантин. Власти обсуждают даже полную остановку общественного транспорта. Намерение вызвано появлением новых штаммов коронавируса.

Об этом пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, 20 января Меркель планирует провести совещание с главами регионов и принять решение по "мега-локдауну". В частности, власти намерены обсудить введение комендантского часа, полностью перевести, где возможно, работников предприятий на удаленку и временно остановить движение общественного транспорта.

Министерство транспорта ФРГ пока проверяет, какие последствия это может вызвать для логистической системы страны и как обеспечить бесперебойное снабжение населения необходимыми товарами и продуктами.

Дав дня назад канцлер обсудила ужесточение мер с министром здравоохранения Йенсом Шпаном, пишет газета. Переговоры прошли в условиях строжайшей секретности. По данным журналистов, Меркель особенно встревожена новыми мутациями коронавируса и планирует продлить и ужесточить карантин как минимум до конца февраля.

С 16 декабря в ФРГ действуют жесткие карантинные меры. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Не работают парикмахерские, музеи, театры, косметические салоны, школьники учатся удаленно.

Как писала "Страна", в стране уже не справляются с количеством умерших от Covid-19. В Нюрнберге даже устанавливают холодильники для трупов.