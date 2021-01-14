В России проведут торги по продаже памятника девушке Аленке, который снесли из-за его внешнего вида, вызвавшего большой общественный резонанс.

Об этом сообщает Российский аукционный дом (РАД).

"Продается уникальный предмет пространственно-изобразительно искусства "Арт-объект "Аленушка". Материал изготовления объекта: металл. Дата изготовления - 28 сентября 2020 года", - написали в РАД, представляя памятник.

В частности, торги пройдут 15 февраля в виде открытого английского аукциона. Шаг аукциона на повышение - 50 тыс. рублей. Сумма задатка - 100 тыс. рублей. Начальная цена лота составляет 1 млн рублей.

К тому же, в Российском аукционном доме отметили, что заявки на участие принимаются с 14 января по 11 февраля.

Ранее "Страна" сообщала, что памятник был открыт в Нововоронеже (Воронежская область) 18 декабря в честь 250-летия села Новая Аленовка. По местной легенде, девушка Аленка пришла на Дон, нашла красивое место у небольшого ручья и позвала туда людей, и они основали селение.

Позже стало известно о решении о сносе памятника, так как внешний вид металлической Аленки шокировал общественность из-за непропорционального тела и пугающего лица. Спустя три дня местная администрация демонтировала арт-объект. В администрации заверили, что бюджетных средств на его создание потрачено не было: памятник был установлен на деньги общественной организации. При этом в администрацию поступило несколько десятков заявок о желании приобрести арт-объект.