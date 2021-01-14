В четверг, 14 января, Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей заявила, что в импортируемых в Украину и Королевство Дания из Польши куриных крылышках выявили сальмонеллу.

Об этом сообщают представители госслужбы на своей странице в Facebook.

В частности, в пресс-центре заявили об обнаружении Salmonella (presence/25g) в куриных крылышках, что экспортировались из Польши (производитель: Wipasz Spolka Akcyjna, Olsztyn) в Королевство Дания (трейдер\брокер: Nowaco A/S, Aalborg) и в Украину (получатель ООО "Агропобутсервис", ул. Михаила Грушевского, 77, с.Надичи, Жолковский р-н, Львовская обл.).

"Сообщение получено через систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах RASFF от 8 января 2021 года", - отметили представители, однако, согласно счету-фактуре из Республики Польша, в ООО в "Агропобутсервис" направлена замороженная куриная печень.

К тому же, в сообщении говорится, что эти пищевые продукты должны быть изъяты из обращения.

"В срок не более двух рабочих дней оператор рынка должен письменно проинформировать компетентный орган о принятых мерах по дальнейшему обращению с этим пищевым продуктом", - добавили в госслужбе.



Напомним, что в украинских яйцах на экспорт в страны ЕС нашли сальмонеллу. О бактериях в яйцах были проинформированы все ответственные литовские службы.

Также "Страна" сообщала, что в МОЗ подсчитали, как часто украинцы болеют сальмонеллезом в городах и селах. Степень тяжести болезни такого типа зависит от серотипа, восприимчивости населения и прочего.