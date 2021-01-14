В США у 18-летней Хелен Дюк, узнавшей на видео среди штурмующих Капитолий свою мать и сообщившей от этом в Тwitter, закончились деньги на учебу.

Девушка больше не может получать их от семьи и открыла сбор средств в интернете.

"Как вы, возможно, знаете из недавних Твиттера и новостей, я бросила вызов своей матери за ее действия. На данный момент я не знаю, как буду платить за колледж, поскольку у меня мало финансовой поддержки. Я мечтаю однажды стать юристом, но мне нужна помощь, чтобы добиться этого. Я надеюсь поступить в колледж, а затем в Корпус мира. В конце концов я надеюсь поступить на юридический факультет. Я хочу сделать мир лучше, мне просто нужна помощь", - написала на сайте сбора денег Хелен.

Несмотря на то, что в соцсети она по сути заложила своих родных (полиция устанавливает личности всех участников штурма Капитолия, и после ее поста матери грозит тюремное заключение), многие американцы сделали пожертвования.

Сейчас на ее счету набралось более 56 тысяч долларов из необходимых 150 тысяч. Свои деньги Хелен отдали 1118 человек.

Просьба Дюк и сумма пожертвований

Некоторые пользователи оставили комментарии со словами поддержки. "Вы сильная молодая женщина. Желаю вам больших успехов в ваших будущих начинаниях!" "Спасибо, что используете свой голос для улучшения нашего мира". "Так жаль, что с вами так обращаются те, кто должен любить и поддерживать вас безоговорочно (речь о том, что родные Хелен были против ее участия в протестах против расизма - Ред.). Никогда не забывайте, что вы не одиноки. Дайте нам знать, если вам что-нибудь понадобится!" "Мне очень жаль, что ваша мать, похоже, очень психически больна и, похоже, отвергла вас - своего собственного ребенка. Оставайтесь сильной".

Были и такие, кто объяснил, почему решил помочь деньгами: "Не потому, что она рассказала о своей семье, а потому, что они предпочли ненависть любви, и ей нужно знать, что люди поддерживают ее".

Между тем в США начались преследования участников беспорядков в Вашингтоне. Сразу по следам событий были арестованы 70 человек, в том числе восемь женщин. В открытых уголовных делах сторонников Трампа обвиняют во "внутреннем терроризме".