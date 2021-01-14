Администрация соцсети заблокировала аккаунт российской вакцины. Фото: pixabay

Администрация социальной сети Twitter разблокировала доступ к аккаунту российской вакцины "Спутник V", который был закрыт сегодня, 14 января.

О блокировке сообщает Российский фонд прямых инвестиций на своей странице в соцсети.

"Аккаунт "Спутник V" @sputnikvaccine заблокирован. Мы выясняем причины", - заявили в пресс-центре.

Позже стало известно, что аккаунт уже разблокировала администрация социальной сети. 

"Twitter ограничил учетную запись из-за возможного нарушения безопасности из Вирджинии, США", - отметили представители пресс-центра "Спутник V".


Российский фонд прямых инвестиций сообщил о блокировке аккаунта "Спутник V"
Twitter ограничил учетную запись из-за возможного нарушения безопасности

Напомним, что Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа. Официальное объяснение соцсети сводится к тому, что платформу могут использовать для подстрекательства к насилию. Сам Трамп и его сторонники считают, что это проявление тотальной цензуры.

Также "Страна" сообщала, что Twitter в марте закроет службу потокового вещания видео Periscope. Сайт будет доступен только для просмотра в виде архива, в котором останутся трансляции.

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