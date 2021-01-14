Во Франции премьер-министр Жан Кастекс заявил, что начало "антикоронавирусного" комендантского часа по всей стране устанавливается 16 января с 18:00.

Об этом сообщает в ходе пресс-конференции.

"По всей территории страны комендантский час будет применяться начиная с 18:00 с ближайшей субботы и по меньшей мере в течение 15 дней", - заявил Кастекс.

По его словам, это распоряжение применяется в настоящий момент в 25 департаментах, где наблюдали в последние недели более динамичное, чем в других местах, заражение людей Covid-19.

"Ужесточение эпидемиологических мер связано в том числе с выявлением на территории страны британской мутации коронавируса, а также с пока малоизвестным южноафриканским вариантом Covid-19", - добавил премьер-министр.

В частности, он считает, что ситуация во Франции остается тревожной, несмотря на то, что в целом она стабилизировалась. Премьер также указывает на то, что коронавирус всё еще активно распространяется во Франции, и положение усугубляется его новыми штаммами.

К тому же, Жан Кастекс объявил об ужесточении превентивных мер для пересекающих границы Франции.



Напомним, что ранее во Франции было несколько регионов, в которых был комендантский час. Действие раннего комендантского часа планировалось расширить еще на 8 департаментов.

Также "Страна" сообщала, что Венгрия продлила срок действия комендантского часа и карантина до февраля. Кроме того, в стране запрещены массовые мероприятия, а образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение.