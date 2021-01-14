Отдых в отеле Казанина стоит от четверти миллиона гривен и выше. Фото: Facebook/stepurik.kazanin

Актер студии "Квартал 95" Степан Казанин проводит новогодние каникулы на Мальдивских островах, в пятизвездочном отеле Lily Beach Resort and Spa.

В распоряжении "Страны" оказались эксклюзивные кадры отдыха знаменитости.

На одном видео Казанин берет заказ с бара, на другом - сидит в ресторане отеля.

По данным нашего источника, 46-летний актер отдыхает на дорогом курорте с женой Натальей и друзьями. Компания ведет себя очень шумно. Другие обитатели комплекса жаловались, что они ночью купались в общественном бассейне.
 
Курортный спа-комплекс Lily Beach работает по системе "все включено" и находится на острове Хувахенду. К услугам гостей там есть роскошные виллы и люксы с бесплатным Wi-Fi во всех зонах, два открытых бассейна, дайвинг-центр, а также пять ресторанов и баров. 

В число удобств вилл и люксов входят собственная терраса, кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также домашний кинотеатр. 

Цена отдыха в комплексе за 8 ночей на двоих стартует от 243 523 грн.

Остров Хувахенду относится к атоллу Южный Ари длиной 600 метров и шириной 110 метров. Полет на гидросамолете от международного аэропорта Мале до курортного спа-комплекса Lily Beach занимает 25 минут.

 Отель Lily Beach Resort and Spa

Вид на Lily Beach Resort and Spa

Виллы отеляИнтерьер виллы отеля

Отдельные домики для постояльцев отеля

 

Ранее "Страна" рассказывала о Галпагосах, где провел новогодние выходные экс-президент Петр Порошенко.

Мы также сообщали, что глава Конституционного суда Александр Тупицкий отдохнул в Дубае.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться