Актер студии "Квартал 95" Степан Казанин проводит новогодние каникулы на Мальдивских островах, в пятизвездочном отеле Lily Beach Resort and Spa.

В распоряжении "Страны" оказались эксклюзивные кадры отдыха знаменитости.

На одном видео Казанин берет заказ с бара, на другом - сидит в ресторане отеля.

По данным нашего источника, 46-летний актер отдыхает на дорогом курорте с женой Натальей и друзьями. Компания ведет себя очень шумно. Другие обитатели комплекса жаловались, что они ночью купались в общественном бассейне.



Курортный спа-комплекс Lily Beach работает по системе "все включено" и находится на острове Хувахенду. К услугам гостей там есть роскошные виллы и люксы с бесплатным Wi-Fi во всех зонах, два открытых бассейна, дайвинг-центр, а также пять ресторанов и баров.

В число удобств вилл и люксов входят собственная терраса, кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также домашний кинотеатр.

Цена отдыха в комплексе за 8 ночей на двоих стартует от 243 523 грн.

Остров Хувахенду относится к атоллу Южный Ари длиной 600 метров и шириной 110 метров. Полет на гидросамолете от международного аэропорта Мале до курортного спа-комплекса Lily Beach занимает 25 минут.

Вид на Lily Beach Resort and Spa

Отдельные домики для постояльцев отеля

Ранее "Страна" рассказывала о Галпагосах, где провел новогодние выходные экс-президент Петр Порошенко.

Мы также сообщали, что глава Конституционного суда Александр Тупицкий отдохнул в Дубае.