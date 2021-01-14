Британский министр транспорта Грант Шаппс заявил, что Великобритания с пятницы останавливает авиасообщение с рядом стран в качестве меры по предотвращению распространения на территории страны бразильского штамма коронавируса.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

В частности, с 04:00 утра в пятницу по местному времени вводится запрет на авиасообщение со всеми странами Южной Америки, а также с Португалией ввиду ее тесных связей с Бразилией, Панамой и Кабо-Верде.

"Эти меры не касаются британских подданных и граждан Ирландии, а также владельцев паспортов третьих стран, имеющих вид на жительство в Великобритании, однако этой категории лиц по прибытии в Великобританию из упомянутых стран предписано самоизолироваться на 10 дней вместе с членами их семей", - рассказал министр.





Ранее "Страна" сообщала, что три страны решили возобновить авиасообщение с Великобританией. В частности, среди них Латвия, Индия и Норвегия.

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