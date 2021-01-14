В четверг, 14 января, мировые цены на нефть эталонных марок начали снижаться. Инвесторы реагируют на данные, указавшие на замедление китайского импорта нефти в декабре и продолжающийся рост заражений коронавирусом.

Об этом пишет "Интерфакс".

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:23 по Киеву в четверг составляет $55,59 за баррель, что на $0,47 (0,84%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,74 за баррель, что на $0,17 (0,32%) ниже уровня по итогам предыдущих торгов.

Китайский импорт нефти в декабре снизился до минимальных с сентября 2018 года 9,096 млн б/с, сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР. Однако в 2020 году Китай нарастил импорт на 7% по сравнению с предыдущим годом - до 10,86 млн б/с.

В среду нефтяные цены снизились, несмотря на данные министерства энергетики США, которые показали уменьшение запасов нефти в стране на 3,25 млн баррелей на прошлой неделе. Как отмечает S&P Global Platts, участники рынка обеспокоены слабым спросом на нефтепродукты. Согласно данным Минэнерго США, запасы бензина в стране выросли на 4,39 млн баррелей, дистиллятов - на 4,79 млн баррелей.

Аналитики ANZ отмечают, что данные Минэнерго США свидетельствуют о сохранении низкого спроса на топливо в стране, а данные по другим крупным регионам, включая Европу, также говорят о слабом спросе.

В то же время Норвежский нефтяной директорат (NPD) в четверг понизил свой прогноз добычи нефти в 2021-2023 гг. NPD ожидает, что в текущем году добыча нефти в стране вырастет на 3,6%, до 1,76 млн б/с, а не до 1,87 млн б/с, как ожидалось ранее.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное заседание комитета по ЧС из-за новых мутаций коронавируса. Ситуация с пандемией коронавируса отражается и на ценах на нефть.

Также сообщалось, что В США нашли два новых штамма коронавируса.