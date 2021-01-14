В четверг, 14 января, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассматривает возможность отменить визы для граждан Великобритании в 2021 году.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Мы рассматриваем это, с должным учетом стратегического характера украинско-британских отношений и политики мобильности Великобритании в отношении Украины", - рассказал глава МИД.



Напомним, что Украина подписала безвиз с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины. Страна расположена в южной части Карибского моря и является островным государством.

Также "Страна" сообщала, что правительство Великобритании выдаст в три раза больше виз иностранцам, работающим на сборе урожая. Такое решение связано с выходом Британии из ЕС и нужде в дополнительной сезонной рабочей силе в Шотландии - для поддержки местной сельской экономики.