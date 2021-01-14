В четверг, 14 января, в Харьковской области произошло смертельное ДТП. По предварительной информации девушка, которая была за рулем Daewoo Lanos, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. в результате две девушки погибли, а беременная россиянка попала в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Авария произошла в поселке Старый Мерчик, Харьковской области, полиция получила сообщение о ДТП около полудня. По информации правоохранителей на дороге, где случилась авария, были наслоения мокрого снега.

Согласно предварительной информации 34-летняя водитель Daewoo Lanos не смогла справится с управлением и выехала на встречную полосу, из-за чего произошло столкновение с автомобилем Daf FT XF с полуприцепом.

"От удара 61-летняя пассажирка легковушки вылетела из салона на проезжую часть, где, вероятно, попала под колеса другого тягача Daf FT XF с полуприцепом под управлением 41-летнего водителя, который ехал вслед за первым грузовиком", - сообщили в полиции.

В следствии полученных травм пассажирка погибла на месте. Женщину, которая была за рулем Daewoo Lanos доставили в больницу, где она погибла. Вторая пассажирка легковушки, 37-летняя гражданка РФ госпитализирована с травмами. На данный момент выясняются обстоятельства аварии.

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