В России кот заразился от хозяев коронавирусом, генетическое исследование вируса SARS-CoV-2 у домашнего кота провели ученые в Петербурге.

Об этом сообщает Научно-исследовательский институт (НИИ) гриппа имени Смородинцева на своей странице в Facebook.

В частности, в рамках деятельности Российского консорциума по секвенированию генома коронавирусов исследователи провели первое в России генетическое исследование вируса SARS-CoV-2, выявленного у домашнего кота.

Ученые рассказали, что кот, скорее всего, заразился от хозяев, а найденный у него штамм вируса идентичен циркулирующим в России.

"Наиболее вероятно источником заражения домашнего животного стали хозяева, которые заболели раньше и перенесли подтвержденную коронавирусную инфекцию Covid-19 в легкой форме. У животного поднялась температура, наблюдались апатия и отказ от пищи", - добавили в институте.

В рамках исследования, специалисты взяли у животного мазки, в которых и был обнаружен коронавирус. Выделенные возбудители от хозяйки и кота практически идентичны, относятся к наиболее распространенному в России типу и не имеют "специфических замен", отличающих их от вирусов, ранее выделенных от больных людей.

В данный момент состояние животного стабильное, аппетит восстановился, питомец идет на поправку.

К тому же, как считают в НИИ гриппа, можно по-прежнему утверждать, что единственным источником инфицирования животных являются хозяева, а сами животные не способны передавать вирус ни друг другу, ни человеку.



Напомним, что коронавирус нашли у двух горилл, которые начали кашлять. Это первый известный ученым случай заражения таких приматов новым коронавирусом в США.

Также "Страна" сообщала, что у львов и тигров в зоопарке Нью-Йорка обнаружили два штамма коронавируса. В данный момент ученые пытаются выяснить, каким образом коронавирус передается от людей к животным и как он распространяется далее.