Джекпоты крупнейших американских лотерей продолжают расти. Mega Millions и Powerball разыграют на этой недели призы на общую сумму в более чем $1,3 млрд–да миллиард долларов США, – и у вас, наравне с миллионами жителей США есть шанс выиграть!

Почему призы такие большие, как вы можете участвовать, и что случится, если вам повезет выиграть приз?

Джекпот Мега Миллионов достиг $750 млн – это четвертый крупнейший приз в истории лотереи. Тиражи проводятся по вторникам и пятницам. Ближайший тираж состоится 15 января.

Джекпот Powerball вырос до $640 млн – это седьмой крупнейший приз за все время ее проведения. Тиражи проходят по средам и субботам. Следующий тираж пройдет 16 января.

Вы можете участвовать в обеих лотереях из Азербайджана!

Mega Millions и Powerball начали новый год с огромных призов. На этой неделе ведущие американские лотереи разыграют джекпоты на общую сумму в $1,39 млрд, но вполне возможно, что к моменту проведения тиража эти призы станут ещё больше благодаря невероятному спросу на билеты (размер объявленного джекпота рассчитывается в зависимости от ожидаемого дохода от продажи билетов на тираж). Как отмечает пресс-секретарь сервиса theLotter Адриан Коореманс, "Миллионы игроков со всего мира заказывают билеты на тиражи Мега Миллионов и Powerball".

Объявленные джекпоты войдут топ-10 обеих лотерей. Мега Миллионы разыгрывают приз в $750 млн всего второй раз в своей истории. Последний раз до этой отметки джекпоту удавалось добраться в октябре 2018. Джекпот Powerball – 7-й по величине с момента основания игры.

Десятки миллионов игроков уже купили билеты, очередь за вами

С такими призами, неудивительно что лотереи крайне популярны среди американцев. По данным CNN, ежегодно в США продаются более 370 млн билетов, а когда джекпоты достигают заоблачных сумм, ажиотаж вокруг лотерей только усиливается. Например, только на последний тираж Мега Миллионов было продано свыше 50 млн билетов. Благодаря этому, разыгранный в тираже джекпот оказался на $20 млн выше объявленной изначально суммы. "С тех пор как обе лотереи одновременно разыгрывали огромные джекпоты прошло пару лет", - заметила глава группы продуктов Powerball и исполнительный директор Лотереи штата Миссури, Мэй Шев Рирдон, добавив, что благодаря джекпотам "интерес к играм значительно вырос".

Если вы считали, что только американцы могут играть за эти призы, то спешим вас порадовать – у вас тоже есть шанс выиграть.

Да, вы можете играть в лото США онлайн с официальными билетами зарегистрировавшись на сайте ведущего международного сервиса покупки лотерейных билетов theLotter.com. Миллионы игроков уже играют на надежной и зарекомендовавшей себя платформе за крупнейшие призы планеты, и вы можете стать одним из них.

Как работает theLotter?

Как объясняет Коореманс, когда вы заказываете на сайте билеты на американские лотереи, «местные агенты theLotter в США купят их от вашего имени. За эту услугу сайт взимает небольшую сумму, которая добавляется к стоимости билета. Когда вы выигрываете приз, он полностью принадлежит вам, поскольку с выигрышей комиссия не взимается».

Более 6 миллионов удачливых игроков со всего мира уже выиграли более 100 миллионов долларов, играя в различные международные лотереи, доступные на theLotter. На сегодня крупнейшим победителем на сайте является А.Д. из Панамы, единолично сорвавшая 30-миллионный джекпот Лото Флориды в июле 2017. До выигрыша пенсионерка продолжала работать, чтобы помочь своим детям, и приз дал ей возможность выйти на заслуженный отдых.

Если жительница Панамы может официально играть в американское лото, купив билеты онлайн, это можете сделать и вы! Посетите сайт theLotter.com, чтобы узнать подробнее о правилах Mega Millions и Powerball, и начните играть, не выходя из дома! Желаем удачи!