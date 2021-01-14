В четверг, 14 января, в Оболонском районе Киева мужчина выкинул из окна 12 этажа собаку на глазах у жены и детей. Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении киевлянина.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

В частности, данный случай произошел в марте 2019 на территории Оболонского района Киева и получил широкий общественный резонанс.

"Подозреваемый, который находился в своей квартире и во время конфликта с женой, действуя умышленно, целенаправленно, полностью осознавая противоправный характер своих действий, в присутствии своих малолетних детей схватил собаку породы "Бивер-йоркширский терьер" и с целью убийства животного выбросил его из окна квартиры", - установило досудебное расследование.

Также сотрудники правоохранительных органов отметили, что квартира расположена на 12 этаже, а от полученных травм пес погиб.

К тому же, мужчина длительное время уклонялся от явки в органы следствия и прокуратуры, ссылаясь на карантин, пандемию, пребывание на самоизоляции и тому подобное.

Однако, указанное не помешало ему проявить очередную жестокость с применением насилия на территории Шевченковского района столицы и надругаться над могилой в Макаровском районе Киевской области, в связи с чем его и задержали и также сообщили о подозрении.

В данный момент Киевская местная прокуратура № 5 направила обвинительное заключение в Оболонский районный суд Киева для рассмотрения по существу. За совершенное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.



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