В пятницу, 15 января, в Украине похолодает, местами температура упадет до -11. По всей территории страны будет идти снег, исключением станут четыре области: Одесская, Херсонская, Запорожская и Николаевская.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Холоднее всего будет в западной части Украины. Температура и днем, и ночью будет -9-11 градусов, немного теплее ожидается погода в Черновицкой, Львовской, Ужгородской и Ивано-Франковской областях - температура -4-7. На протяжении суток будет идти снег.

В восточной части страны днем будет -4-6, ночью похолодает до -8, также синоптики прогнозируют небольшой снег.

Теплее всего будет на юге, днем -1-4, ночью -4-7. Снег будет только в Крыму.

В Киеве и северных регионах Украины как днем, так и ночью температура будет колебаться между -8 и -11 градусами. Небольшой снег продолжит идти в течение всех суток.

Напомним, из-за снегопада киевские таксисты подняли тарифы в два раза.

Также мы писали, что в Украине начались сильные снегопады. За ситуацией вокруг погодной обстановки "Страна" следит в обновляемом материале.