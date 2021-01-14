Президент Украины Владимир Зеленский вечером 14 января на своей странице в Фейсбук поздравил подписчиков с Новым годом короткой записью. При этом он использовал заглавные (большие) буквы - так называемый капс.

"Банковая. Наконец зима. 14 января. Вот теперь уже точно - С НОВЫМ ГОДОМ!!!" - написал глава государства и опубликовал под постом фото катка под окнами Офиса президента.

Отметим, что сегодня в Киеве наблюдается сильнейший снегопад - первый в этом году. В городе цены на такси взлетели вдвое, а водителей просят не парковаться вдоль улиц.

Как сегодня стало известно, зимний городок с катком рядом с Офисом президента будет работать до 14 февраля. А 15-го числа его начнут демонтировать.

Ранее "Страна" подробно разбирала длинное 15-минутное новогоднее видеопоздравление Зеленского, которое записывалось с участием маленьких детей. Мы также приводили на него реакцию соцсетей.