Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине вакцинация от коронавируса может начаться в начале февраля текущего года.

Об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В частности, по его словам, вакцина в рамках COVAX ожидается в конце марта.

"Однако 6 января мы получили письмо от GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation - Глобальный альянс вакцин и иммунизации) с просьбой к Украине подтвердить свою готовность принять м-РНК вакцину согласно заявки, которую подала раньше, поскольку производители м-РНК-вакцины (сейчас ее выпускают только Pfizer и "Модерна") обратились к GAVI с предложением предоставить определенное количество доз", - рассказал Ляшко.

Он добавил, что при подаче заявки в GAVI, для Украины приоритетная вакцина для массовой вакцинации была вакцина с температурой хранения +2 - +8.

"В то же время мы не отказываемся и от других вакцин (-20 или -70 градусов Цельсия), потому что понимаем, что массовая вакцинация будет долговременной с учетом структуры и подходов к ней. Поэтому 8 января мы направили GAVI ответ, что готовы принять м-РНК-вакцины и будем ими охватывать именно медицинских работников (на первом этапе вакцинации будем вакцинировать именно их)", - добавил Ляшко.

В связи с этим, GAVI будут принимать решение, передают они РНК-вакцину в Украину или нет. "Поскольку мы выполнили все условия, которые выдвигал GAVI, думаю, что уже в начале февраля сможем начать вакцинацию м-РНК вакциной", - уточнил главный санврач.

Напомним, что Ляшко озвучил порядок вакцинации от коронавируса. Первыми в списке будут медицинские работники, но в этой группе также есть разбивка на приоритетные группы.

Также "Страна" сообщала, что Ляшко анонсировал на завтра появление списка украинцев, которые первыми получат вакцину от ковида.