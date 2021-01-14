Неправильно припаркованные автомобили могут помешать специальной технике. Фото: facebook.com/kyivcity

В четверг, 14 января, в первый день сильного снегопада водителей столицы призвали не парковать свои автомобили вдоль проезжей части улиц и дорог, потому что это может помешать спецтехнике убирать снег.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА на своей странице в Facebook.

На данный момент в Киеве снег очищает 185 единиц специальной техники и 64 бригады ручной уборки, в состав которых входит 443 человека.  Улицы обрабатывают  посыпочными материалами, для предотвращения гололеда.

 В КГГА дали рекомендации по парковке. Скриншот https://www.facebook.com/kievavtodor/

Напомним, Киев сковали огромные пробки из-за снегопада,  за подробностями непогоды "Страна" следит в обновляемом материале.

Также сообщалось, что Карпаты заметает сильный снегопад. Спасатели советуют воздержаться от выхода в высокогорье.

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