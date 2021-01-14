Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о встрече с представителями Международного валютного фонда, посвященной цене на газ в Украине.

Как можно заключить из его слов, вчерашнее введение Кабмином госрегулирования цены до конца отопительного сезона и ее фиксация ее на уровне 6,99 гривен за кубометр не окончательные решения.

Запись о переговорах премьер оставил в своем Телеграм-канале.

"Провели конструктивную встречу с МВФ относительно цены на газ. Позиция нашего правительства: рынок газа в Украине должен работать. К сожалению, некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы. Должны найти компромисс, который уже сегодня защитит людей и поможет рынку газа развиваться в будущем", - говорится в записи.

Как писала "Страна", 11 января миссия МВФ возобновила работу в Украине после перерыва.

В Фонде выразили обеспокоенность планами Украины снизить цены на газ.

Между тем у Владимира Зеленского надеются, что обсуждаемое сейчас властями снижение тарифов для населения не заблокирует переговоры с МВФ по поводу очередного транша.