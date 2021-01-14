Обрушившийся в четверг на Киев снегопад не только сковал столицу пробками, но и как минимум вдвое взвинтил цены на такси. При этом свободных машин практически нет.

В четверг вечером за маршрут от Владимирской до Яблоневой, который обычно стоит 150 грн, таксисты просят от 318 до 376 гривен.

А от Майдана на Левобережную дешевле чем за 200 гривен не уехать (обычно этот маршрут обходится не дороже 100 грн).

Напомним, сегодня в Киеве и во всей Украине начинается существенное похолодание. Столбики термометров к вечеру опустятся ниже -10 градусов. А завершится неделя самым холодным днем года и всей зимы - в Киеве его прогнозируют на субботу, 17 января. Среднесуточные градусы выйдут на отметку -20 °C.

Также мы сообщали, что в первый день снегопада Киев "покраснел" из-за пробок.