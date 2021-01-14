Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал появление уже в эту пятницу списка украинцев, которые первыми получат вакцину от коронавируса.

"Страна" связалась с Ляшко и уточнила, кто же возглавит этот список.



"Первыми в списке будут медицинские работники. В группе медработников также есть разбивка на приоритетные группы. В первую очередь, это люди, которые работают в больницах и непосредственно предоставляют медицинскую помощь больным коронавирусом. Дальше идут работники экстренной медицинской помощи. После них семейные врачи, а уже тогда все остальные медики.



После врачей будут вакцинировать работников социальных учреждений закрытого типа, и тех людей, которые находиться в этих учреждениях. Следующий этап — это вакцинация военнослужащих, которые сейчас находиться на востоке Украины.



Второй этап, это люди пожилого возраста 60 плюс. Здесь, также есть свои категории. Первыми будут прививать самых старших и людей с хроническими заболеваниями.



Чтобы получить вакцину нужно будет записаться через национальную платформу записи, которая будет создана. Это можно будет сделать самостоятельно или с помощью родителей, детей, друзей, семейного врача. После записи человеку будет присваиваться конкретная дата и время, когда он сможет вакцинироваться.



После этого уже будет третий, четвертый и пятый этапы", – рассказал Ляшко.



Также Ляшко добавил, что и министр здравоохранения Максим Степанов, и сам Ляшко также будут вакцинироваться и призывать население к вакцинации, но, когда конкретно не уточнил.

Напомним, что до сих пор в Украину не поступила легально ни одна вакцина.

На данный момент заключён только один контракт на поставку вакцины - с китайцами. Но эта вакцина пока ещё не завершила свои испытания и не зарегистрирована даже в Китае. Поэтому непонятно когда начнутся ее поставки в нашу страну.

Также харьковское предприятие Биолек подало заявку на регистрацию Российской вакцина Спутник, которое оно готово производить на своих мощностях.

Но пока украинские власти не дали разрешение на ее регистрацию.



Ранее сообщалось, что в Украине может появится реестр граждан, которые уже сделали прививку от коронавируса. Президент Владимир Зеленский призвал правительство ускорить его создание.

А сегодня главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказал, что поименный список тех, кому сделают прививку в первую очередь, будет готов в пятницу, 15 января.