С пятницы, 15 января, на горнолыжных курортах Ивано-Франковской области начнутся массовые проверки местного бизнеса на предмет соблюдения карантинных ограничений. К ним будет привлечена Национальная полиция.

Об этом 14 января написал в своем Фейсбуке главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, как главный государственный санврач он получает многочисленные сообщения о работе в период карантина ресторанов, баров и развлекательных заведений на горнолыжных курортах и ​​в Львовской области. На них Ляшко обратил внимание участников селекторного совещания: заместителя министра экономики Сергея Глущенко, председателя Госпродпотребслужбы Владиславы Магалетской и руководителей региональных подразделений этой службы.

"Бизнес должен быть сознательным! Как сообщили коллеги из Ивано-Франковской области, уже завтра состоятся проверки заведений общественного питания на горнолыжных курортах области с привлечением Национальной полиции. Если мы обращаемся к людям с просьбой соблюдать противоэпидемические меры и они придерживаются их, то почему тогда некоторые представители бизнеса позволяют себе нарушать эти правила? Желание воевать с системой не должно превалировать над сохранением жизни и здоровья украинцев", - написал чиновник.

Он добавил, что на совещании была достигнута договоренность о встрече руководителей национального уровня для согласования совместных действий по контролю за соблюдением требований нового санитарного регламента в школах и при предоставлении медицинской практики.

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