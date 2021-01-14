Сегодня Нацсовет вынес предупреждение телеканалу Петра Порошенко "Прямой". По этому поводу сторонники экс-президента подняли волну хейта.

"Прямой получил предупреждение от Зеленского за критику его правления в прямом эфире. Формально предупреждение вынесла Нацрада с дамой с "плюсов" Ольгой Герасимьюк во главе. Не сепаратистским и пророссийским каналам, заметьте. Нет. Но мы же понимаем, кто инициатор решения. Всмотритесь в это лицо. Лицо цензуры. Это лицо этой эпохи", - написал политолог и ведущий "Прямого»" Тарас Березовец и опубликовал фото Герасимюк.

"Страна" взяла комментарий у главы Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольги Герасимьюк.



По ее словам, под санкции попал эфир художника Сергея Пояркова, где тот употреблял нецензурную лексику, но речь не шла о чести и достоинстве президента.

"Мы говорили о недопустимости такой лексики в эфире телеканала, особенно во время, доступное для несовершеннолетних. Не шла речь о чести и достоинстве президента, пусть никто ничего не выдумывает. Проверка была проведена еще коллегами, которые работают не в Нацсовете, а в кругах, приближенных к "Европейской солидарности". Поэтому их иски в суд, которыми они нас со всех сторон обложили, о неправомерности проверок - могут адресовать этим коллегам, которые либо коррумпированы, либо непрофессиональны. За это была вынесена санкция - предупреждение из-за ненормативной лексики", - сообщила Герасимьюк.

Также глава Нацсовета добавила, что по результатам второй проверки "Прямого" никаких санкций не последовало.

"Кажется, уже год канал в эфире сообщает своим телезрителям, что Нацсовет закрывает "Прямой", а это фейк. А вторую проверку мы взяли к сведению - она касалась поведения Матвея Ганапольского в эфире, которое, мы убеждены, нарушает все стандарты профессии. Там тоже была ненормативная лексика. По законодательству - это фактически нарушение стандартов и журналистской этики", - сообщила глава Нацсовета.

Кроме того, Герасимьюк рассказала о своей реакции на обрушившиеся на нее хейт со стороны сторонников Порошенко.

"Никак не реагирую на хейт, не читаю. Слышала об этом. Мы сегодня обращались во время программы к журналистам "Прямого", чтобы они прекратили обманывать своих телезрителей, чтобы они не перекручивали факты и не кричали каждый раз, что их закрывают. Никто их не закрывает, и Нацсовет не имеет на это права. Нужно говорить о сути того, что происходит. Они очень часто позволяют себе такую лексику и такое поведение. То, что я читаю у себя в частных сообщениях - это их обычное поведение. Оно абсолютно никак не коррелируется с патриотизмом, который они декларируют", - сообщила Ольга Герасимьюк "Стране".

Ранее "Страна" писала о том, что на канале "Прямой" вместо Зеленского с новогодним обращением выступил Порошенко.

Также мы сообщали, что Нацсовет проведет проверку NewsOne из-за заявления о защите прав русскоязычных украинцев.