В четверг, 14 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал прививку от коронавируса Covid-19 китайского производителя Sinovac - той самой, которую планируют колоть в Украине.

Об этом он рассказал в своем Telegram-аккаунте.

"В рамках нашей продолжающейся успешной программы вакцинации 254 тысячи медицинских работников получили свою первую дозу вакцины. Мне тоже сделали прививку", - отметил президент Турции.

К тому же, он выразил свою надежду о вакцинации всех турецких граждан в короткие сроки.

По данным местного издания Anadolu, вакцинировали президента в городской больнице Анкары. Ему ввели первую дозу вакцины CoronaVac китайского производителя Sinovac, которой накануне привился министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.



Напомним, что в Турции началась массовая вакцинация от Covid-19 китайским препаратом. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи уже привился их вакциной.

Также "Страна" сообщала, что Турция испытывала российскую вакцину от коронавируса. Страна рассматривает не только ее, но и совместное производство.