Шведско-датская почтовая компания PostNord выпустила новую почтовую марку, на ней изображена знаменитая шведская эко-активистка Грета Тунберг. Она изображена в желтом плаще, стоящей на утесе, а вокруг девушки летают птицы.

Об этом сообщает пресс-служба PostNord.

Марки с изображением Греты появятся в продаже 14 января, их можно будет купить за 12 шведских крон (около 40 грн). Эта марка входит в коллекцию "Ценная природа", которая посвящается вопросам экологии о окружающей среды.

"Мотивы на марках должны отражать наше время, в котором экологический вопрос актуален и присутствует уже много лет, не в последнюю очередь благодаря сильному голосу Греты Тунберг", - заявили в компании.

Напомним, Грета Тунберг стала известной после эмоционального выступления на нью-йоркском саммите ООН по климату в 2019 году.

Также сообщалось, что 3 января 2021 года девушке исполнилось 18 лет. Свое совершеннолетие она решила отметить в пабе.