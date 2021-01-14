Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский даст пресс-конференцию на тему введения против него санкций США.

Мероприятие запланировано на 17:15 понедельника, 18 января.

Тема пресс-конференции звучит таким образом: "Должностные лица США стали жертвами украинских аферистов".

Напомним, в США, за, по мнению Вашингтона, вмешательство в американские выборы президента, ввели санкции против семерых граждан и четырех информационных ресурсов Украины. Данные люди и организации, по мнению американского ведомства, - часть "связанной с Россией сети влияния, ассоциированной с депутатом Андреем Деркачом". В результате введенных ограничений, активы украинцев из этого списка заморожены на территории США, также американцам запрещено иметь с ними дела.

Сам Дубинский, который фигурирует в санкционном списке, "связал введение в отношении него ряда ограничений с "ложными доносами шабунят".

Подробно о ситуации вокруг Дубинского и санкций можно прочитать здесь.