В воскресенье вечером, 17 января, российский оппозиционер Алексей Навальный прилетел в Москву. Возвращение он анонсировал еще 13 января.

Оппозиционер вернулся из Берлина, где проходил лечение и реабилитацию после отравления - как говорит Навальный и лечившие его немцы, ядом "Новичок". В своем отравлении Навальный обвиняет ФСБ и лично Владимира Путина.

Поскольку с конца декабря в России он находится в федеральном розыске, то был сразу же задержан в аэропорту. И теперь Навальный пробудет за решеткой до суда по мере пресечения, который пока назначен на 29 января.

На заседании срок политика может быть изменен с условного на реальный. И ему придется на 3.5 года отправиться в колонию.

"Страна" рассказывает о сегодняшних событиях в Шереметьево, поясняет причины задержания и анализирует политические последствия.

Как задерживали Навального

Борт авиакомпании "Победа" с Алексеем Навальным на борту должен был прибыть сначала во Внуково. Но в итоге борт сел в Шереметьево.

Накануне во Внуково подтянулись журналисты и группа поддержки Навального (всего вместе несколько сот человек). Но их в итоге начали выводить из аэропорта силой. Объяснение от полиции - такое столпотворение мешало реальным пассажирам.

После этого сторонники Навального начали кричать "Фашисты" и "Россия будет свободной". На улице, куда вышла часть встречающих, начались задержания. Создавалось впечатление, что аэропорт "расчищают" под встречу оппозиционера. Поэтому оттуда никто не уходил, а публика держалась в напряжении.

Однако его самолет в те же минуты разворачивался под Москвой и менял порт посадки. Сделав петлю, лайнер полетел на север - в аэропорт Шереметьево. Там он сел, Навальный прибыл на паспортный контроль, где его и задержали.

Без адвоката и жены он ушел с людьми в форме добровольно - после того, как те пообещали применить силу, если Алексей не подчинится их требованиям.

Почему задержали Алексея Навального

У Алексея Навального есть условный срок - три с половиной года с испытательным сроком пять лет. Его политик получил за хищения и мошенничество в фирмах "Ив Роше" (сам Навальный называет это дело сфабрикованным).

Срок должен быть заканчиваться 30 декабря 2020 - в предпоследний день прошлого года.

По российскому законодательству условный осужденный должен с определенной периодичностью отмечаться по месту регистрации.

По данным Федеральной службу исполнения наказаний России (ФСИН), в 2020 году Навальный решил не выполнять это требование закона.

Еще до своего отравления, когда оппозиционер был здоров и находился в России, он не пришел на регистрацию шесть раз: 13 и 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. Несмотря на это, жена Навального получила добро на его транспортировку в Германию, когда он находился в коме.

К периоду лечения у российских тюремщиков претензий к Навальному нет. Вопросы начали возникать после 12 октября, после тогда как он выписан, а последствия болезни прошли (такую даты публикует журнал The Lancet и подтверждает клиника Шарите).

То есть с октября Навальный был здоров, но продолжал оставаться в Берлине - проходил реабилитацию. Попутно он давал видеоинтервью Дудю и записывал ролики-расследования об обстоятельствах своего отравления, на которых создавал впечатление человека с самочувствием достаточным для прилета в Москву.

Однако Навальный продолжал пребывать в Германии. За два дня до окончания его испытательного срока ФСИН отправила Навальному предупреждение: если завтра, 29 декабря 2020 года, он не явится, то служба может попросить заменить условный срок на реальный.

Но оппозиционер не приехал в Россию и ФСИН 30 декабря объявила Навального в розыск.

А 11 января тюремщики направили в Симоновский суд Москвы представление - из-за систематической неявки ввести в действие реальный срок.

Суд отреагировал на представление и назначил заседание на 29 января (последняя пятница месяца). И вскоре после этого Навальный и заявил, что возвращается в Москву 17 января.

Поскольку Алексей Навальный находится в розыске, то было понятно, что по прилету его задержат. Содержаться под стражей будет он до заседания суда, которое и определит его дальнейшую судьбу.

Навальный уже признан виновным по данному делу. Поэтому заседание суда будет одно - там ему или заменят условный срок на реальный и отправят по этапу, или же откажут ФСИН в прошении и отпустят на свободу.

Политические последствия задержания

Навальный, очевидно, понимал, что будет задержан после возвращению в Россию.

Отсюда возникает вопрос: зачем ему это было нужно?

Ни отравление Навального, ни его расследования по этому поводу по большому счету не вылились в какие-то глобальные последствия для российской власти. Да, Москву призвали наказать виновных и расширили персональные санкции. Что не слишком чувствительно для Кремля. При этом "Северный поток - 2" продолжает строиться - буквально в пятницу, 15 января, Германия дала разрешение на достройку проекта.

Очевидно, расчет был на то, что задержание и вероятная отправка в тюрьму Навального вызовут новый всплеск антипутинских настроений на Западе. И тогда, возможно, последуют какие-то новые санкции или очередные задержки по "Северному потоку-2".

Попытки давления уже начались - глава Евросовета Шарль Мишель призвал власти РФ "немедленно" отпустить оппозиционера. "Задержание Алексея Навального по прибытии в Москву недопустимо", - сказал он.

"Навального следует немедленно освободить, а виновных в возмутительном покушении на его жизнь привлечь к ответственности. Нападки Кремля на Навального - это не просто нарушение прав человека, но и вызов российскому народу, который хочет, чтобы его голос был услышан", — заявил будущий советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан

"Амнести интернешнл" уже объявила Навального узником совести.

То есть сейчас будет продвигаться следующий логический ряд: Кремль хотел сначала убить Навального, а теперь упрятал за решетку, при этом не расследуя отравление. И это сторонники Алексея будут приводить как дополнительное доказательство причастности Кремля к попытке убить оппозиционера.

Еще одно соображение, которое могло двигать Навальным - это попытка перенести накал истории со своим отравлением в Россию. Поскольку на Западе из нее уже мало что можно выжать. То есть устроить вокруг своего ареста своего рода народное движение.

Однако, судя по небольшой массовке сторонников Навального, которая приехала во Внуково - человек 300-400 - его возвращение было встречено прохладно. И не только в смысле погоды, которая "порадовала" 20-градусными морозами. Ничего подобного "прорыву Саакашвили через границу", который видела Украина, не произошло. Алексея задержали спокойно и буднично. И сторонники его вряд ли могли бы отбить.

Правда, не исключено, что к суду над Навальным и соберут некий мини-майдан - тем более, если к тому времени потеплеет. Но, учитывая сегодняшнюю встречу, вряд ли 29 января стоит ожидать чего-то сверхъестественного.

Другой вопрос - что будет, если Навальный получит уже реальный срок и отправится отбывать его в колонию? На этот случай может быть несколько сценариев.

На внешнем фронте можно ожидать усиление западных санкций.

На внутреннем - посадка Навального может стать политтехнологией к ближайшим выборам в Госдуму, на которые собираются идти его соратники. Образ оппозиционера, которого режим посадил в тюрьму, с этой точки зрения, безусловно, более выигрышный, чем образ политэмигранта, который сидит в Германии.

Многие в РФ видят здесь также попытку повторить историю с белорусской оппозиционеркой Тихановской, которая стала кандидатом в президенты после ареста мужа. То есть роль лидера либеральной оппозиции могут взять на себя женщины - жена Навального Юлия, его соратница Любовь Соболь и другие.

Но это, повторимся, если российский суд отправит Навального в колонию. А не примет во внимание смягчающих обстоятельств (тем более, что на лечение политика выпустила сама же российская власть).

Посадят или нет?

Среди российских экспертов и СМИ нет единого мнения как поступит в такой ситуации Кремль и суд.

Многие считают, что оппозиционеру дадут реальный срок. Тем более, что после того как Навальный обвинил лично Путина в своем отравлении, со стороны российской власти уже неоднократно прозвучали в адрес оппозиционера обвинения в предательстве и в работе на иностранных спецслужбы (что может грозить теоретически Навальному новым уголовным делом - на сей раз по госизмене).

Другие полагают, что Навального, как это уже не раз бывало прежде - выпустят на свободу. Тем более, что, как показывает предыдущий опыт его политической деятельности в России, он не представляет какой-либо смертельной угрозы властям. Да и у последних будет возможность избежать нового витка обострения отношений с Западом.

Но в любом случае самим по себе сегодняшним задержанием (под которое была заблаговременно подготовлена юридическая почва) Кремль показал, что не даст Навальному возможности участвовать в легальной политической деятельности внутри страны.

И, скорее всего, его соратникам также будет заблокирован путь на выборы в Госдуму. А из самого оппозиционера и его команды и дальше будут создавать образ иностранных шпионов и врагов России, которые работают на ее противников. И многочисленные предупреждения со стороны Запада этому не воспрепятствовали.

Тем более, что жесткие меры, которые сейчас в США применяются против противников Байдена, мягко говоря, не задают в мире тренд на либеральное отношение к оппозиции.