На Донбассе увеличат мощность передатчиков украинских радиостанций
В четверг, 14 января, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания удовлетворил ходатайство АО Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) и разрешил увеличить мощность передатчиков на четырех частотах в Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета на своем сайте.
В частности, более мощные передатчики в городе Горняк будут использоваться на частотах:
- 90,7 МГц - Украинское радио;
- 95,3 МГц - Радіо Промінь;
- 95,7 МГц - Голос Донбасса;
- 102,6 МГц - Радио Культура.
К тому же, в пресс-центре рассказали о продлении лицензии на вещание в селе Бахмутовка Новоайдарского района Луганской области телеканалу Первый западный.
Напомним, что в Харьковской области заблокировали вещание радиостанции "Центр". В частности, помещение, где находятся передатчик, студия и рабочие места, закрыты на навесные замки и опечатаны.
Также "Страна" сообщала, что в Луганской и Донецкой областях, а также и на административной границе с Крымом установят дополнительные передатчики аналогового телевидения.