В четверг, 14 января, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания удовлетворил ходатайство АО Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) и разрешил увеличить мощность передатчиков на четырех частотах в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета на своем сайте.

В частности, более мощные передатчики в городе Горняк будут использоваться на частотах:

90,7 МГц - Украинское радио;

95,3 МГц - Радіо Промінь;

95,7 МГц - Голос Донбасса;

102,6 МГц - Радио Культура.

К тому же, в пресс-центре рассказали о продлении лицензии на вещание в селе Бахмутовка Новоайдарского района Луганской области телеканалу Первый западный.

Напомним, что в Харьковской области заблокировали вещание радиостанции "Центр". В частности, помещение, где находятся передатчик, студия и рабочие места, закрыты на навесные замки и опечатаны.

Также "Страна" сообщала, что в Луганской и Донецкой областях, а также и на административной границе с Крымом установят дополнительные передатчики аналогового телевидения.