Один из создателей самой крупной в мире системы онлайн-платежей PayPal уроженец Киева Макс Левчин стал миллиардером, благодаря успешному IPO его финтех-стартапа Affirm. Его состояние оценивается в $2,7 млрд.

Об этом пишет Forbes.

Affirm - публичная финансовая компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, 45-летний Макс Левчин является ее генеральным директором. 13 января акции компании на бирже Nasdaq подорожали почти в два раза. В ходе IPO инвесторы оценили стоимость компании в $12 млрд. По итогам первого торгового дня ее капитализация составила $23,6 млрд.

Сервис Affirm, который Левчин запустил в 2012 году, предлагает рассрочку для онлайн-покупок. Платформа сотрудничает с такими крупными брендами, как Adidas, Walmart и Dyson. Проценты компания получает примерно с половины транзакций. На данный момент Левчину принадлежит 11% Affirm.

Напомним, Илон Маск покинул первое место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes.

Также сообщалось, что в 2018 году Марк Цукерберг вылетел из топ-3 богатейших людей мира после краха акций Facebook.