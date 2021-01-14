В Николаевском горсовете произошел языковой скандал после того, как депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Руслан Москаленко на заседании постоянной депутатской комиссии по социально-гуманитарным вопросам отказался говорить на украинском языке.

Об этом пишет издание НикВести.

Также приводится фрагмент диалога между оппозиционером и главой комиссии Анной Норд.

- Прошу украинским языком, - призвала Анна Норд.

- Почему? - удивился Руслан Москаленко.

- Мы находимся в здании городского совета. Как мы можем говорить на русском языке? - объяснила Норд.

- Это мне запрещает? – поинтересовался Москаленко.

- В Украине вступил в силу закон, - ответила Норд.

- Зачем вы ставите какие-то политические вопросы? - спросил Москаленко.

- Я считаю, что сейчас мы здесь представляем государство Украина. Должны говорить на украинском языке, - сказала глава комиссии.

- Я рад, что вы так считаете. Вам надо вопросы решать или чем-то другим заниматься? - заявил Руслан Москаленко.

После этого он продолжил обсуждение вопросов на русском языке.

Отметим, что Николаев практически на 100% русскоязычный город.

Ранее "Страна" писала о том, что "мовный омбудсмен" показал методичку для доносов на продавцов и официантов, говорящих на русском.

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