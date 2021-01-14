В Николаевском горсовете депутат от ОПЗЖ отказался говорить на украинском языке
В Николаевском горсовете произошел языковой скандал после того, как депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Руслан Москаленко на заседании постоянной депутатской комиссии по социально-гуманитарным вопросам отказался говорить на украинском языке.
Об этом пишет издание НикВести.
Также приводится фрагмент диалога между оппозиционером и главой комиссии Анной Норд.
- Прошу украинским языком, - призвала Анна Норд.
- Почему? - удивился Руслан Москаленко.
- Мы находимся в здании городского совета. Как мы можем говорить на русском языке? - объяснила Норд.
- Это мне запрещает? – поинтересовался Москаленко.
- В Украине вступил в силу закон, - ответила Норд.
- Зачем вы ставите какие-то политические вопросы? - спросил Москаленко.
- Я считаю, что сейчас мы здесь представляем государство Украина. Должны говорить на украинском языке, - сказала глава комиссии.
- Я рад, что вы так считаете. Вам надо вопросы решать или чем-то другим заниматься? - заявил Руслан Москаленко.
После этого он продолжил обсуждение вопросов на русском языке.
Отметим, что Николаев практически на 100% русскоязычный город.
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