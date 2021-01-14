Вакцина от коронавируса в Украине появится уже в феврале, тогда и начнется первый этап вакцинации. Поименный список тех, кому сделают прививку в первую очередь, будет готов в пятницу, 15 января.

Об этом главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказал в интервью LB.ua.

Так, для проведения вакцинации населения Украины от коронавируса будут созданы 375 мобильных бригад. На данный момент Национальная служба здоровья Украины и министерство финансов работают над тем, чтобы отдельно оплачивать каждый укол.

"Знаем предварительный тариф, знаем, как в электронной системе здравоохранения будет учитываться каждый вакцинированный, какая после этого будет оплата, какая дополнительная мотивация для бригады", - рассказал Ляшко.

Напомним, в Украине может появится реестр граждан, которые уже сделали прививку от коронавируса. Президент Владимир Зеленский призвал правительство ускорить его создание.

Также сообщалось, что ВОЗ рассмотрит возможность введения паспортов вакцинации от коронавируса для путешественников.