15 января церковь чтит память святого Серафима Саровского, а на народном календаре Куриный праздник.

Серафим Саровский - подвижник, живший в 18 веке. С детства он хотел жить монашеской жизнью и когда ему было 24 года ушел в монастырь в Саровской пустыни (на территории современной Нижегородской области в России). До этого он побывал паломником в Киево-Печерской лавре.

Через некоторое время после пострига он построил келью в глухом лесу в нескольких километрах от монастыря. В уединении он проводил большую часть времени, приходя в монастырь по праздникам и воскресеньям. Придерживался строгой аскезы - носил одну и ту же одежду зимой и летом, питался с собственного огорода, мало спал.

Взял обет молчания на три года, а также провел тысячу дней и ночей в молитве на столпе (каменном валуне).

Рассказывали, что старец кормил с рук медведя и других диких зверей, которые жили в лесу.

Однажды его жестоко избили разбойники так, что он навсегда остался сгорбленным. Но когда их поймали, он попросил, чтобы их не наказывали и отпустили.

Проведя долгие годы праведной жизни Серафим Саровский обрел дар прозорливости. За советом и наставлением к нему потянулись те, кто нуждался в духовной поддержке и исцелении - как простые люди, так и знать. Современники рассказывали, что он согревал людей исходящими от него любовью и светом. "Радость моя" - так он обращался к прибывшим.

Серафим Саровский умер 15 января. Перед тем, как его канонизировали, на его могиле исцелился не один человек.

В народе 15 января отмечали Куриный праздник. В этот день занимались птичниками: чистили их, окуривали девясилом, чтобы куры не болели, вешали камень с дыркой ("куриный бог"), чтобы отпугнуть нечистую силу. Детям дарили глиняных петушков. Девушки продолжали гадания.

В этот день молились о здоровье. Считалось, что такие молитвы имеют особенную силу. Часто в это время стояли сильные морозы, когда студено не только на земле, но и под землей. Это считалось хорошим знаком, ведь мороз выгоняет хвори.