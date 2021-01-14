В Южной Корее Высший суд отклонил апелляцию бывшей президента страны Пак Кын Хе, приговоренной к 20 годам тюрьмы по обвинению в коррупции и злоупотреблении властью.

Об этом сообщает Reuters.

В четверг, 14 января, Верховный суд оставил в силе приговор 68-летней Пак Кын Хе, согласно которому она должна провести в тюрьме 20 лет по обвинению в коррупции и злоупотреблении властью.

Всего экс-президент проведет за решеткой 22 года, включая два года за незаконное вмешательство в процесс парламентских выборов 2016 года, когда она способствовала кандидатам от правящей в то время партии Сенури.

Это решение ставит точку в многолетнем судовом процессе, однако открывает юридическую возможность помилования.

Напомним, в 2017 году Северная Корея заочно огласила смертный приговор экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе и начальнику южнокорейской разведки Ли Бен Хо. Пхеньян обвинил их в заговоре с целью убийства северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Также мы писали о том, что Пак Кын Хе возглавляла старту с 2013 по 2017 год. А 10 марта 2017-го ей объявили импичмент и арестовали из-за обвинений в коррупции.

Это случилось после того, как в 2016 году в стране разразился громкий политический скандал. Выяснилось, что на протяжении всего правления президент Пак Кын Хе находилась под влиянием близких друзей, в том числе гадалок и сектантов, которые во многих случаях диктовали ей важные политические решения и имели доступ к секретным документам.