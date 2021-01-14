Санврач Ляшко рассказал о планах на продление локдауна после 25 января
Министерство здравоохранения Украины не будет настаивать на продлении времени действия локдауна после 25 января.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Интерфакс-Украина".
"Минздрав пока не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января", - сказал чиновник.
Также он заявил, что Минздрав рассчитывает выйти из жесткого карантина 25 января и больше его не вводить, а вместо этого перейти на адаптивный, который будет применяться там, где фиксируются локальные вспышки коронавирусной болезни.
Тем не менее, он подчеркнул, что "есть определенные переменные, которые нельзя предсказать" и учесть в прогнозах.
Напомним, еще 12 января министр здравоохранения Максим Степанов утверждал, что он, его советники и ведущие эпидемиологи страны настаивают на продлении локдауна "в таком виде как он есть".
"Во-первых, у нас были январские праздники, которые сопровождались массовыми празднествами, перемещением людей, люди ездили к родственникам. Все это потенциально очень сильно повлияет на рост числа больных Covid-19", - заявил тогда глава МОЗ.
Однако уже вчера глава Минздрава заверил, что продлевать локдаун в Украине не планируется.
За прошедшие сутки в Украине было выявлено 7 925 новых случаев коронавируса, что на 1516 больше, чем днем ранее.