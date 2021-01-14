Министерство здравоохранения Украины не будет настаивать на продлении времени действия локдауна после 25 января.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Интерфакс-Украина".

"Минздрав пока не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января", - сказал чиновник.

Также он заявил, что Минздрав рассчитывает выйти из жесткого карантина 25 января и больше его не вводить, а вместо этого перейти на адаптивный, который будет применяться там, где фиксируются локальные вспышки коронавирусной болезни.

Тем не менее, он подчеркнул, что "есть определенные переменные, которые нельзя предсказать" и учесть в прогнозах.

Напомним, еще 12 января министр здравоохранения Максим Степанов утверждал, что он, его советники и ведущие эпидемиологи страны настаивают на продлении локдауна "в таком виде как он есть".

"Во-первых, у нас были январские праздники, которые сопровождались массовыми празднествами, перемещением людей, люди ездили к родственникам. Все это потенциально очень сильно повлияет на рост числа больных Covid-19", - заявил тогда глава МОЗ.

Однако уже вчера глава Минздрава заверил, что продлевать локдаун в Украине не планируется.

За прошедшие сутки в Украине было выявлено 7 925 новых случаев коронавируса, что на 1516 больше, чем днем ранее.