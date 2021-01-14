В Норвегии число умерших после прививки вакциной от коронавируса Pfizer пациентов увеличилось до 23 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Норвежского агентства лекарственных средств.

Вакцинация от коронавируса в Норвегии началась 27 декабря 2020 года. На сегодняшний день было зафиксировано 23 смерти среди людей, которые сделали прививку. Специалисты выясняют причины смерти граждан. 13 случаев уже изучены.

В агентстве заявили, что вакцина действительно могла вызвать побочные эффекты, которые привели к "более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний".

"Отчеты могут указывать на то, что общие побочные эффекты от мРНК-вакцин, такие как лихорадка и тошнота, могли привести к смерти некоторых ослабленных пациентов", - сказано в сообщении агентства.

Напомним, в США врач сделал прививку от коронавируса препаратом от американской фармацевтической компании Pfizer, после чего у него обнаружили нехватку тромбоцитов и мужчина умер.

Также мы писали о том, что недавно во Франции зарегистрировали первую побочную реакцию после прививки Pfizer от коронавируса. Правда, она имела аллергический характер и не представляла опасности для жизни.