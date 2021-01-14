Порошенко хранит наличными почти 49 миллионов долларов и 401 миллион гривен
Экс-президент Украины Петр Порошенко хранит почти 49 миллионов долларов наличными.
Об этом сообщается в декларации его ставшей депутатом Киевсовета супруги, где она также указала и имущество мужа.
Кроме долларов, Петр Порошенко хранит наличными и почти 401 миллион гривен. А на банковских счетах у него 3,9 млн долларов и 240,7 тысяч фунтов стерлингов.
В декларации указаны 159 218 грн и 128 545 грн полученной в 2019 году Петром Порошенко президентской зарплаты, а также 9 939 зарплаты в партии "Евросолидарность".
Также указаны другие доходы Петра Порошенко в 2019 году:
- 15 868 760 грн - полученные проценты;
- 27 755 525 грн и 80 947 884 грн - инвестиционный доход;
- 752 392 грн - возмещение морального ущерба от канала ВВС;
- 606 322 080 грн - дивиденты;
- 33 084 000 грн - доход от возмещения ценных бумаг;
- 2 563 463 грн и 1 869 590 грн - компенсация судебных расходов.
Напомним, что Петр Порошенко недавно вернулся из отпуска, который провел на Галапагосских островах, входящих в состав Эквадора.
В 2018 году "Страна" рассказывала о скандальном отдыхе Порошенко на Мальдивах, который обошелся политику в полмиллиона долларов.