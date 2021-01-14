Экс-президент Украины Петр Порошенко хранит почти 49 миллионов долларов наличными.

Об этом сообщается в декларации его ставшей депутатом Киевсовета супруги, где она также указала и имущество мужа.

Кроме долларов, Петр Порошенко хранит наличными и почти 401 миллион гривен. А на банковских счетах у него 3,9 млн долларов и 240,7 тысяч фунтов стерлингов.

В декларации указаны 159 218 грн и 128 545 грн полученной в 2019 году Петром Порошенко президентской зарплаты, а также 9 939 зарплаты в партии "Евросолидарность".

Также указаны другие доходы Петра Порошенко в 2019 году:

15 868 760 грн - полученные проценты;

27 755 525 грн и 80 947 884 грн - инвестиционный доход;

752 392 грн - возмещение морального ущерба от канала ВВС;

606 322 080 грн - дивиденты;

33 084 000 грн - доход от возмещения ценных бумаг;

2 563 463 грн и 1 869 590 грн - компенсация судебных расходов.

Напомним, что Петр Порошенко недавно вернулся из отпуска, который провел на Галапагосских островах, входящих в состав Эквадора.

В 2018 году "Страна" рассказывала о скандальном отдыхе Порошенко на Мальдивах, который обошелся политику в полмиллиона долларов.