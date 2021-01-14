Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил ООО "Новости 24 часа" (спутниковый телеканал NewsOne) внеплановую невыездную проверку. Причиной стал выпуск передачи "Эпицентр украинской политики", в котором обсуждалась защита русскоязычного населения Украины.

Об этом сообщается на сайте регуляторного органа.

"Проверка будет касаться соблюдения лицензиатом тех законодательных норм, согласно которым распространение призывов к розни, ненависти, а также пропаганда превосходства или неполноценности лиц по признакам их религиозных убеждений, идеологии, принадлежности к той или иной нации или расы, физического или имущественного положения, социального происхождения исключительности запрещена", - говорится в сообщении.

Проверку назначили на основе эфира телеканала 4 января 2021 года и ее повтора на следующий день. В прямом эфире шла трансляция передачи "Эпицентр украинской политики" с участием приглашенного гостя - телеведущего и аналитика Вячеслава Пиховшека.

Вячеслав Пиховшек говорил о необходимости защищать русскоязычное население Украины. Эти высказывания, как говорится в сообщении совета, "имеют признаки нарушения лицензиатом требований абзацев четвертого и шестого части второй статьи 6, пунктов а) и в ) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" и части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации"".

"В частности, высказывание В. Пиховшека имеет признаки непосредственных и опосредованных призывов к ненависти и нетерпимости, разжигание межнациональной розни, в том числе через призывы к созданию неправовым способом социальных и общественных организаций по признакам агрессивного противопоставления ("убеждать наших идеологических врагов, это уже не противник, а враги") "русскоязычного общества" всем другим социальным и языковым группам, проживающим в Украине", - объяснили в совете.

Кроме того в регуляторном органе добавили, что ни ведущая, ни другие работники телеканала никак не отреагировали на высказывания гостя в прямом эфире, не высказали свою альтернативную позицию.

Напомним, Нацсовет назначил проверку телеканала "Наш" из-за появления в эфире представителя "ЛНР".

Также сообщалось, что Нацсовет по ТВ решил устроить проверку телеканалу "Наш" за 50-секундный ролик без слов.