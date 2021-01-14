Несмотря на вчерашнее решение правительства ввести в Украине госрегулирование цены на газ, в четверг, 14 января, в стране продолжились "тарифные бунты". Протесты проходят в Ивано-Франковской области, Ужгороде и Полтаве.

По данным полиции Ивано-Франковской области, в селе Ямница протестующие заблокировали движение на трассе национального значения.

"Для охраны публичного порядка привлекли 6 сотрудников полиции. Также с целью информирования и для объезда выставлены два поста: один со стороны Ивано-Франковска, а другой - Галича", - сообщили правоохранители.

Митинг из-за высоких цен на газ и его транспортировку проходит у здания Закарпатской облгосадминистрации, видео обнародовано в Facebook.

Также люди протестовали под Полтавской ОГА - пока там проходила заседание сессии облсовета. На нее пригласили руководителей газораспределительных фирм и представителя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Напомним, стоимость газа в Украине растет еще с прошлого года из-за перехода на рыночные цены, что является одним из ключевых условий МВФ. В начале 2021 года страну охватили тарифные протесты.

После этого премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о введении госрегулирования цены на газ на период карантина. Продавать его будут по 6 990 грн за кубометр. У Зеленского заявили, что госрегулирование позволит снизить тарифы на газ для украинцев на 30%.

Однако, на самом деле, понижение цен коснется не всех потребителей, поскольку цена на газ на январь и так колеблется в пределах от 6 990 до 10 800 грн. То есть тарифы снизятся не для всех украинцев, а для многих это снижение будет не таким существенным.